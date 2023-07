Stralend zonnig weer in Almelo vandaag

Deze Almelose korfbal­ster is nu Schotse internatio­nal: 'Dit had ik nooit verwacht’

Ze verhuisde in 2016 naar Schotland en speelt daar inmiddels tot haar eigen verbazing in het nationale korfbalteam. Marije Konink (33) uit Almelo, ex-speelster van CKV Achilles, is bezig met een bijzondere sportcarrière. „Scoren voor Schotland, het was een overdonderend gevoel.”