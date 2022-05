Supportersclubs Heracles Almelo laten zich niet uit over supporter die Cerny sloeg

Christy uit Almelo zorgt dat buitenland­se werknemers in een prachtig huis terechtko­men

ALMELO - Moeten buitenlandse werknemers na hun aankomst in Nederland altijd in saaie, sobere huizen wonen? Dacht het niet. Dat bewijst Home Inspirations uit Almelo, die letterlijk voor een gespreid bedje zorgt. Sinds kort in samenwerking met het bedrijf TOSS, dat alles voor expats regelt.

28 april