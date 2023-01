SV Almelo legt trainer Azhimi voor twee jaar vast

SV Almelo heeft voor de komende twee seizoenen trainer Hafid Azhimi vastgelegd. „Na veel ervaring opgedaan te hebben in het jeugdvoetbal op divisieniveau is Hafid Azhimi toe aan de stap naar de senioren. Hij ziet in SV Almelo de ideale vervolgstap”, aldus de zondag vierdeklasser. Azhimi is geen onbekende voor de club. Azhimi is al 25 jaar lid van SV Almelo.