Taakstraf voor Almeloër (44) die na ‘wel heel grote glazen rum-cola’ achter het stuur kroop

Ver komt V. niet, bij de botsing is zijn kentekenplaat losgeraakt en achtergebleven. Politiemensen die hem aanhouden, ruiken meteen een dranklucht. „Ik was het” zegt hij. „Sla mij maar in de boeien.” Een alcoholtest bevestigt dat V. diep in het glaasje heeft gekeken. De Almeloër blaast bijna drie promille, zes keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol die een automobilist in zijn bloed mag hebben.