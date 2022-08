Tegendraadse beweging: Almelo pakt huisjesmelkers aan, juist door kamerverhuur aan arbeidsmigranten toe te staan

Met video Weer brand in Hotel Huis van Bewaring Almelo, schade lijkt dit keer mee te vallen

ALMELO - In een opslagruimte in Hotel Huis van Bewaring in Almelo heeft vrijdagmorgen een korte brand gewoed. De meterkast vatte vlam. Een persoon is door de brandweer uit het pand gehaald en ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. De man had rook ingeademd maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

5 augustus