Ternauwernood ontsnapt Michiel (47) uit Almelo aan een vreselijk ongeluk: ‘Arrestatie geslaagd, maar mijn huis is kapot’

Het gat in de ondergevel van de erker is groot. De koplamp van de auto zat na de knal vast onder de vensterbank en scheen naar binnen. De opening is voorlopig afgetimmerd met houten platen. Maar dat is nog niet alles. De voorgevel van het huis en het dak van de erker zijn ontwricht, het raamkozijn is kromgetrokken, de ruit gebarsten. En van de voortuin is weinig over. Het houten hek is platgereden, de betonnen palen liggen omver. Een boom is afgebroken. De wilde kers heeft het loodje gelegd. „De politieactie is geslaagd, de bestuurder opgepakt maar mijn huis is kapot”, stelt Michiel nuchter vast.