Terugblik | Zo verliep de Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal

column Laat u niets wijsmaken, ook in Twente wordt flink wat onzin uitge­kraamd om uw stem te winnen

Noem het zoals je wilt: goedkoop scoren, ongeïnformeerd geroeptoeter of opportunistische kletspraat. Deze week stond in Twente weer bol van de voorbeelden van politici die van alles zeggen om hun achterban te pleasen, maar in werkelijkheid de plank volledig misslaan. Maar gelukkig lukt het ons als Tubantia om daar doorheen te prikken.