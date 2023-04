Terugkeer naar eredivisie is ook het succes van de fans: ‘Heracles zit weer in de samenvatting’

Boef vlucht met mysterieu­ze rode buit, maar had niet gerekend op Mark (19) en vrienden

Wat doe je als je iemand met een dichtgeknoopte capuchon opeens keihard ziet wegrennen? In Albergen vinden ze dat geen zuivere koffie en gaan ze achteraan. En terecht, zo bleek vrijdagavond. „Hij hield de hele tijd iets roods heel stevig vast. Dat had ook best een kluis kunnen zijn.”