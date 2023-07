Terugkijktip: concert van Jan Smit in Theaterhotel Almelo

Gemeente koopt volledige camping met verwarmd buitenbad voor opvang Oekraïners: ‘Dit is praktisch’

De gemeente Twenterand heeft een volledige camping gekocht, om op grotere schaal Oekraïners te kunnen opvangen. Het gaat om camping De Blekkenhorst in Den Ham. De bedoeling is dat hier aan het einde van het jaar zo’n 150 tot 200 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne verblijven. Voor andere asielzoekers is geen ruimte.