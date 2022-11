Teruglezen | Kenzo K. aan het woord in rechtszaal: ‘Ik heb dit nooit gewild en ik weet het niet meer’

Beschouwing Almelo zonder theater? Stad zit voor een dubbeltje op de eerste rang, Hengelo en Enschede betalen miljoenen méér

ALMELO - Het Theaterhotel slaakt een noodkreet. De gemeentelijke subsidie van 550.000 euro is ontoereikend om de Almelose schouwburg draaiende te houden. Sluiting is niet uitgesloten. Andere Twentse zouden veel meer geld aan hun theater spenderen. Is dat werkelijk zo?

16 november