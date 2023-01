Testen en vaccineren tegen corona kan vanaf nu op één plek in Almelo

Onderzoek oorlogs­roof Joods vastgoed in Enschede: ‘Ik weet nog niet wat er met de zaak van oom Max is gebeurd’

Een wetenschappelijk onderzoek naar roof van onroerend goed van Joodse Enschedeërs in de oorlog; hoe denken twee overlevenden over deze studie door het NIOD? Herbert Zwartz (94) en Bert Woudstra (90), twee lotgenoten die zaten ondergedoken, oordelen verschillend. Ze spreken over de (on)vergankelijkheid van trauma’s. „Ik was zó bang.”

29 januari