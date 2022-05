Theaterdieren zien elkaar weer bij audities Van Katoen en Water in Almelo: ‘Theater is familie’

Preston Palace krijgt grote, groene glijbaan: ‘Iedereen glijdt straks in andere sfeer het water in’

ALMELO - Terwijl het kwik continu subtropische waarden aantikt in zwembad Riviera, werken de glijbaanbouwers zich op steigers in het zweet. Een 42,9 meter lange groene buis slingert dwars door de rotsen en de sterrenhemel, om bij het bad te eindigen. Want een echte waterglijbaan, die hadden ze nog niet bij Preston Palace. „Ja, een kleintje, maar die is net een metertje hoog.”

20 april