Thijs verhuist zijn sportschool naar de woonboulevard: 'Je eerste workout is de roltrap die stilstaat'

Vijf ongevallen in een jaar, maar toch is de ovonde volgens Borne veilig

De ovonde bij het NS-station in Borne is veilig. In ieder geval veiliger dan het oude kruispunt. Dat vindt althans de gemeente. CDA-fractievoorzitter Bo ter Braak denkt daar anders over. Zij vindt de verkeerssituatie onoverzichtelijk. Maar daardoor wordt er juist niet zo hard gereden, zegt Borne.