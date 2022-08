Thomas Bruns breekt avontuur in Turkije af en is terug in Almelo: ‘Als Heracles je belt, dan kan je dat niet weerstaan’

„De mooiste reactie sinds mijn terugkeer?” Thomas Bruns is even stil en denkt na, waarna z’n ogen opeens beginnen te stralen. „Dat was die van Jax, ons vierjarig zoontje. In Turkije mogen kinderen onder zes jaar niet mee het stadion in, voor hem was de wedstrijd hier tegen ADO de eerste keer dat hij mij in zo’n ambiance zag voetballen. Hij was helemaal door het dolle heen, lag die nacht pas om half één in bed. Het eerste wat hij de volgende ochtend vroeg, was wanneer ik weer moest voetballen. ‘Dan ga ik weer met je mee’, zei hij enthousiast. Echt geweldig.”