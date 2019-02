Timon lost het snelst een Rubiks kubus op... met zijn voeten

Op de website van de World Cube Association prijkt er prominent een 1 achter Timons naam naast de discipline ‘3x3x3 met voeten’. Daarachter zijn snelste tijd: 38 seconden en 21 honderdste. „Ik pakte ook het Nederlands record op de average”, vertelt Timon in zijn ouderlijk huis in Almelo. „Na vijf pogingen was mijn gemiddelde 45.25 seconden. Tijdens de eerste poging was het al gelijk raak en had ik het record. Er viel er een enorme last van me af. Het reisje naar Bremen is dus niet voor niks geweest”, zegt hij opgelucht.