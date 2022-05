Toch een feestje in het stadion van Heracles: tijdens kleurrijk festival met Typhoon en Stef Bos ‘gaat het dak er af’

Terwijl vaste bewoner Heracles vecht tegen degradatie, zijn achter de schermen de voorbereidingen voor het evenement in volle gang. GelijkSpel in Concert, heet het festival. „Met toffe, kleurrijke zomerconcerten. Op het grootste podium in Oost-Nederland. Het dak gaat er af”, belooft woordvoerder Leon Tanate van het organiserende GelijkSpel.

Twee avonden

Zanger/rapper Typhoon en liedjeskunstenaar Stef Bos zijn de hoofdacts. Ze treden respectievelijk donderdag 9 en vrijdag 10 juni op. Maar op beide avonden is er nog veel meer te zien en horen, benadrukt Tanate. Hij noemt de namen van Tabitha, Karsu, Manuela Nzenge, The Cool Quest en de Koorbazen. „Vanaf de aftrap, om 21.00 uur, beleven we het samen. Tot laat in de avond vieren we onze verschillen met muziek, dans en theater. De zomer is niet eerder zo goed begonnen”, jubelt Tanate.