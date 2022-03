Toch snel verkeersdrempels in levensgevaarlijke Jan Vermeerstraat Almelo: ‘Zeker de laatste tijd is het druk hier’

Gerri (84) uit Almelo moet zich in haar eentje weren tegen digitale criminelen, en dat is soms knap lastig

ALMELO - Gerri van Kesteren uit Almelo is aan een kant blind, heeft last van doofheid en is sinds een jaar weduwe. Waar ze vroeger haar man had, moet ze nu bijna alles alleen doen. Zoals ook het beoordelen van dat ene, vreemde mailtje. En dat is lastig. „Dan denk ik, wat moet ik ermee? Kan ik het wel vertrouwen?”

24 maart