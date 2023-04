Toen in Almelo: broodventers bezorgden het brood bij je thuis

nieuwsupdate Lenteweek is verhuis­week, lonkende terrasstoe­len, spi­ce-zom­bies en zomertijd

De eerste week dat de zomertijd weer ingaat, altijd lastig. Je doet alles hetzelfde als altijd, en toch klopt er iets niet. Dat vinden de reeën ook. Wat doen die auto’s ineens zo vroeg op de weg? Er worden er meer doodgereden dan normaal. Zonde. Oh ja, Huize Alexandra is ook te koop, en het bevrijdingsmonument is verplaatst. Dingen die je moet weten. Hier is de nieuwsupdate weer.