Toen in: het Almelo-Nordhornkanaal was al snel na aanleg niet meer nodig

Mysterie opgelost: zoveel oorlogsmo­nu­men­ten zijn er in Almelo

Op 4 en 5 april 1945 is Almelo bevrijd. Dit wordt elk jaar herdacht in de stad. Een maand later, op 4 en 5 mei, staat heel Nederland stil bij de slachtoffers van het oorlogsgeweld en vieren we onze vrijheid. Op verschillende plekken in Almelo vind je oorlogsmonumenten. Het zijn er veertien.