Toppers beachvolleybal weer naar Almelo: ‘We willen iedereen naar de stad trekken’

ALMELO - De eredivisie beachvolleybaltour komt weer naar Almelo. Voor de vierde keer in successie. In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 juli verandert het Marktplein weer in een topsportarena met zandcourts, verhoogde terrassen en tribunes.

Het spektakel wordt gecombineerd met het havenfestival. Met een groot openluchtconcert op zaterdag 9 juli worden beide evenementen op het Marktplein aan elkaar gekoppeld.

„Het is niet toevallig dat deze activiteiten gelijktijdig plaatsvinden”, zegt Sander ten Tusscher van het Sportbedrijf Almelo. „Het havenfestival en het beachvolleybaltoernooi passen perfect bij elkaar. Het zijn evenementen die elkaar versterken. We hebben de afspraak gemaakt dat we hiermee verder gaan.”

Traditie in binnenstad

Almelo is hiermee dus opnieuw speelstad van de beachvolleybaltour, een reeks eredivisietoernooien in het hele land. Topbeachvolleybal in de Almelose binnenstad begint een traditie te worden. Conform de ambities die enkele jaren geleden al werden uitgesproken door het Sportbedrijf.

Quote Dan willen we iedereen naar de stad trekken. Hier komen de Havendagen en het beachvol­ley­bal bij elkaar Sander ten Tusscher

De eerste keer dat de landelijke toppers zich op het Marktplein lieten zien was in 2019. Ook toen was er al een combinatie met het havenfestival. Er werd destijds nog volop gewerkt aan het nieuwe stadshart. De tribunes stonden opgesteld tussen een bouwput, een zandterrein en een geïmproviseerd wandel- en fietspad. Een jaar later gooide corona roet in het eten en werd een aangepast toernooi afgewerkt op het Sportpark.

Later hing het toernooi aan een zijden draad vanwege ingrijpende bezuinigingen bij het Sportbedrijf. Maar de ambitie om van het beachvolleybal een blijvend en toonaangevend evenement te maken lijkt toch uit te komen.

Recreatief programma

In de week voorafgaand aan het beachvolleybaltoernooi is er een groot recreatief programma op de beachvolleybalvelden. Met recreatieve toernooien voor horeca, bedrijven en verenigingen en enkele clinics voor de scholieren. Ten Tusscher: „Vorig jaar zaten we in augustus. Nu kort voor de zomervakantie. Dus we kunnen de scholen er nog bij betrekken.”

Volgens het Sportbedrijf wordt het een bruisende week vol activiteiten voor jong en oud. Met als hoogtepunt het openluchtconcert in samenwerking met muziekvereniging De Eendracht op de zaterdagavond in de stad. Ten Tusscher: „Dan willen we iedereen naar de stad trekken. Hier komen de havendagen en het beachvolleybal bij elkaar.”