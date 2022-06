Twee auto’s lopen flinke schade op bij ongeluk in Almelo

Mogelijk cruciale informatie verloren gegaan uit telefoon van slachtof­fer in moordzaak Schelf­horst­park

ALMELO - Het is nog altijd niet duidelijk wat Richard L. dreef toen hij in het Schelfhorstpark zijn plaatsgenoot René Lucas met 29 messteken om het leven bracht. Dinsdag stond hij weer voor de rechtbank in een pro-formazitting. De hoop dat het Nederland Forensisch Instituut (NFI) de telefoon van het slachtoffer kon uitlezen, bleek ijdel.

31 mei