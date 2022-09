Twents hamburgerrestaurant bakt ze niet meer bruin en gaat failliet

Klimaatac­ti­vist Ico Jongerden in stadhuis opgepakt na vastgelo­pen gesprek met wethouder

ALMELO - Acht politieagenten en drie handhavers kwamen er donderdagmiddag aan te pas om klimaatactivist Ico Jongerden in het stadhuis te arresteren en af te voeren. Dat gebeurde nadat een gesprek tussen Jongerden en wethouder Jan Martin van Rees over de bomenkap aan de Zeven Bosjes was vastgelopen.

29 september