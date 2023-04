Twentse Andy maakt flinke klapper tijdens opnames Slechtste Chauffeur van Nederland: ‘Ruitenwissers, ruitenwissers!’

Hilarisch of schandalig? Slechtste chauffeurs van Nederland scheuren door Enschede

ENSCHEDE - Hilarisch of schandalig? Daar verschillen de meningen nogal over. Normaal gesproken is plankgas door het buitengebied strafbaar. Maar voor ‘De Slechtste Chauffeur van Nederland’ mag het blijkbaar wel, zegt PvdA-raadslid André Boersma. “Je brengt zo toch mensen in gevaar?”