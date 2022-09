Twentse gemeenten balen van overstap naar andere energieleverancier en vrezen hoge kosten: ‘Viel maandag van m’n stoel’

Khalid (37) ziet zijn sushibar in Almelo in vlammen opgaan: ‘En het ging zo goed’

ALMELO - De schrik zit er nog steeds in bij de Almelose sushi-ondernemer Khalid Afzaki. Brand verwoestte woensdag zijn zaak aan het Van Goghplein in Almelo. Het liefst gaat hij op dezelfde plek door, maar of dat kan is nog niet zeker.

9 september