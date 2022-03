Twentse ondernemers rijden zelf naar Oekraïne, met een vrachtwagen vol babyspullen

ENTER/ALMELO - Een flinke zak geld doneren aan het Rode Kruis? Dat had gekund. Maar in de ogen van een groepje Twentse ondernemers is dat niet genoeg. Ze willen zelf wat doen, voor de kinderen die ze op televisie zo zien lijden, en dus gaan ze zelf naar de grens, met een vrachtwagen vol hulpmiddelen. „Ik heb zelf twee jonge kinderen… Dan is dit toch het minste wat ik kan doen?”

Wanneer de reportages over Oekraïne zijn woonkamer binnen komen, let Mike ter Schegget altijd extra op de gezichten van de kinderen. De jonge vader van twee kan er bijna niet naar kijken. De wetenschap dat hun vaders terug het land in gestuurd worden om te vechten, dat gezinnen verscheurd verder moeten… „Dat breekt”, zegt hij. „Dat doet zeer. Als ik het erover heb, krijg ik weer kippenvel.”

Spontane hulpactie

‘Te gek voor woorden’, noemt de eigenaar van isolatiebedrijf ETS uit Enter de oorlog, in het land dat zo dichtbij is en voelt. Maandag had hij het erover, met collega’s Jacco van der Velde en Wessel Nieuwdam van Transportbedrijf Looms uit Almelo. Of ze niet iets konden doen? Want ze konden toch niet van een afstandje toekijken?

Een spontane hulpactie werd geboren. Speciaal gericht op baby’s en kinderen. Baby Spa Twente, het bedrijf van zijn moeder en vriendin, haakte aan, Looms zegde een vrachtwagen toe. Het idee? Zoveel mogelijk potjes Olvarit met lange houdbaarheidsdatum, thermische onderkleding, matrasjes, kinderkleding en andere, eerste levensbehoeften voor de allerkleinsten die kant op brengen. „Wij denken dat dit het minst is wat we kunnen doen.”

Quote We willen iets doen. Een donatie, dat is ons te makkelijk Mike ter Schegget

Naast spullen ook geld inzamelen

„We hadden een geldbedrag kunnen overmaken naar het Rode Kruis”, zegt Ter Schegget. „Maar blijft er dan wat aan de strijkstok hangen? We kunnen beter wat organiseren, zodat we zeker weten dat de goederen die er nodig zijn, dat die daar aankomen. Dan heeft het toegevoegde waarde. We willen iets doen. Een donatie, dat is ons te makkelijk.”

Naast de spullen wordt er ook geld ingezameld, om de trailer verder vol te pakken met spullen die daar nodig zijn. De eerste donaties zijn binnen. Als de vrachtwagen vol is, gaan ze rijden, al weet Ter Schegget nog niet wanneer. Hij hoopt zo snel mogelijk.

Mensen die vragen hebben, kunnen bellen naar 0547-850975. Spullen brengen kan van maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur op de locatie in van ETS, aan de Veldegge 39 in Enter.