Twentse poffertjesman bakt met zijn hart, en overhandigt Almelose imam 4000 euro voor slachtoffers aardbeving: ‘Ben er stil van’

Enschedese voetballer Chris David terug uit Turkije en pakt nu hulpgoede­ren in: ‘Voelde me daar machteloos’

Voor Chris David, een Twentse voetballer in Turkije, staat sport voorlopig even op het tweede plan. Maandagavond voelde hij in zijn woonplaats Mersin de aarde trillen, vrijdag vloog hij terug naar Enschede om mee te helpen bij hulpacties vanuit de Aramese gemeenschap voor het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië. „Dit is het enige zinnige wat ik kan doen.”

17:39