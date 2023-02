Twentse poffertjesman Poffers bakt voor Turkije: ‘Ik breng de opbrengst zelf naar de imam’

Zand en diepe kuilen in de voortuin van Kees Smit in Almelo: ‘Maar we blijven voorlopig aan Ambacht­straat’

ALMELO - Graaft Kees Smit zich in aan de Ambachtstraat? Het lijkt er op, als je het pand van de tuinmeubelreus passeert. Niets is minder waar: nutsbedrijven zijn voor het pand bezig de aanleg voor te bereiden van een tweede voorsorteerstrook bij de verkeerslichten. De tuinmeubelgigant blijft voorlopig aan de Ambachtstraat: „Verhuizing naar XL Businesspark is nog toekomstmuziek.”

16:42