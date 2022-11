Twentse steden worstelen met verbod op vuurwerk

Poolse arbeidsmi­grant verdwijnt vijf jaar achter de tralies na heftige steekpar­tij in Almelo

De Poolse arbeidsmigrant ‘Koza’ K. (37) is dinsdag door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van vijf jaar wegens een poging tot doodslag. De Pool sloeg eind juli dit jaar in Almelo met een vlijmscherp kapmes in op een landgenoot. Door de klap moet het slachtoffer mogelijk twee vingers missen.

22 november