Twentse zorgmedewerkster Denise hoeft geen kerstbonus: ‘Zelfs voor lager loon blijf ik dit werk nog doen’

Almelo wil digitale relschop­pers kunnen aanpakken: dat klinkt mooi, maar kan heel gevaarlijk zijn

Almelo heeft weer eens een landelijke primeur als het gaat om het handhaven van de openbare orde. Rond ‘digitale opruiing’, in dit geval. Kort gezegd: wie op Facebook een oproep plaatst om morgen in Almelo te komen demonstreren (of erger), kan vanaf nu door Arjen Gerritsen worden gedwongen dat bericht te verwijderen. En doe je dat niet, dan volgt een dwangsom.

4 december