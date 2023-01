Uitgerekend in kraker tegen PEC Zwolle heeft Heracles een complete offday: ‘Dit was een heel pijnlijke afstraffing’

Zwollenaar Nick Runhaar woont al 30 jaar in Almelo: ‘De gunfactor voor PEC is weg hier’

Nick Runhaar (44) woont bijna dertig jaar in Almelo. Zijn twee zoons en vrouw zijn er geboren en getogen. De Zwollenaar merkt in de aanloop naar Heracles-PEC (‘de wedstrijd van het jaar’) dat de spanning toeneemt. ,,De gunfactor is weg hier, PEC heeft de plek ingenomen van FC Twente.’’

13 januari