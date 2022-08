Uitslaande brand in afvalverwerkingsbedrijf in Almelo, bluswerkzaamheden duren nog uren

met video / updateALMELO - In een loods op het bedrijvenpark in Almelo is dinsdagavond een brand ontstaan. De brand is uitslaand, er is opgeschaald naar zeer grote brand. De oorzaak is nog onbekend.