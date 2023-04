Uitslaande woningbrand aan Wierdensestraat in Almelo

Crimineel signaal of broodje aap: betekent een harde vuurwerk­knal dat er drugs wordt gedeald?

De kans is groot dat je het weleens gehoord hebt: vanuit het niets een harde knal, in de avonduren. Vuurwerk, dat is duidelijk. Maar wie steekt dat nou af? Veel mensen denken dat vuurwerk rond middernacht betekent dat er drugs worden gedeald op de plek van de knal. Maar klopt dat? Wijkagent Joanneke uit Wierden geeft tekst en uitleg.