Uittips in Almelo: een weekend vol whisky, pannenkoeken, slangen en Shrek

indebuurt.nlOok de komende dagen is er in Almelo van alles te doen. Opvallend: er zijn veel activiteiten met eten en drinken. Zo kun je (gratis) pannenkoeken eten en whisky en Iers bier drinken. Er is verder nog veel meer te doen, hierbij het overzicht van uittips in Almelo voor het weekend van 17, 18 en 19 maart 2023.

Pannenkoeken eten

Zin in een pannenkoek? Dan ben je op Nationale Pannenkoekendag welkom in het Huis van Katoen en Nu. Daar worden van 12.00 tot 14.00 uur gratis pannenkoeken geserveerd. Dat smaakt nog eens extra lekker.

Whisky Weekend

Geen trek in een pannenkoek, maar liever wat sterkers? Dat kan ook in Almelo. Op vrijdag, zaterdag én zondag is het Whisky Weekend in het stadion van Heracles. In het stadion staan allerlei standhouders die je de meest uiteenlopende soorten whisky laten proeven. Ook zijn er masterclasses. Kaarten kun je kopen via www.whiskyweekendtwente.nl/kaartverkoop.

Brookertoneel

Dit weekend zijn in Bornerbroek de laatste voorstellingen van het Brookertoneel. De voorstelling De bende van vier maal zeventig wordt gespeeld op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart om 19.30 uur in het Brookhoes. De kaartverkoop verloopt via Marion Sulmann, 074 3841802.

De voorstelling van het Brookertoneel gaat over vier bewoners van een bejaardentehuis. Ze zijn ontevreden door alle bezuinigingen en het korten op hun pensioen. Ze besluiten daarom de bank te gaan overvallen.

FILM: Rose

Bij Hof 88 kun je vrijdag de film Rose bekijken (om 14.00 en 20.15 uur). Dit Deens feelgood drama speelt zich af in de herfst van 1997. Ellen en haar man Vagn nemen Inger mee op een busreis naar Parijs. Inger is de zus van Ellen, is schizofreen en woont in een inrichting.

Door de juiste hoeveelheid medicatie en het mijden van te veel prikkels, kan zij een redelijk normaal leven leiden. Eenmaal in Parijs heeft Inger een verborgen agenda en betrekt ze iedereen in de zoektocht naar een belangrijk persoon uit haar verleden. Het wordt een hartverwarmende en memorabele reis.

St. Patrick’s Day

Deze vrijdag, 17 maart, is het St. Patrick’s Day. Deze nationale feestdag in Ierland wordt ook in Almelo gevierd. Bij The Shamrock is vanaf 21.00 uur een gratis optreden van folkband Fiddlehead. Je leest er meer over in dit artikel:

Opschoondag

Op zaterdag 18 maart is de landelijke Opschoondag. Ook in Almelo gaan mensen de straat op om hun wijk schoon te maken. De gemeente deelt bij het stadhuis vuilniszakken en grijpers uit, waarna je gezamenlijk op pad gaat. Meer hierover lees je in dit artikel:

Simon & Garfunkel

Wat?! Komen Paul Simon en Art Garfunkel naar Almelo? Nee helaas niet, maar hun muziek is zaterdag wel te horen in het Theaterhotel. Natuurlijk komen alle hits voorbij: Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water, Homeward Bound, Scarborough Fair, The Boxer, The Sound Of Silence en veel meer. De laatste kaarten zijn nu in de verkoop.

Vissen, slangen en spinnen

Gruwel je van slangen en (vogel)spinnen? Dan is de beurs van Aquariumvereniging Betta Splendens zondag 19 maart geen aanrader. In wijkcentrum De Schelf is van 11.00 tot 16.00 uur de Twentse Aquarium en Terrariumbeurs. Er staan standhouders met gifkikkers, reptielen, vissen, vogelspinnen en slangen. Toegang is 4 euro, kinderen onder de 13 jaar mogen gratis naar binnen.

Assepoester

Wie kent het niet, het sprookje over Assepoester. Zondag 19 maart om 14.00 uur is dit bekende sprookje als musical te zien in het Theaterhotel Almelo. Zangeres Sita speelt Assepoester, Ron Link is prins Victorian. De laatste kaarten zijn nu in de verkoop.

Dichtwedstrijd

Maak een gedicht met de zin ‘wees welkom hier, er is plek genoeg’. Dat was de opdracht voor de Willem Wilmink Dichtwedstrijd van dit jaar. Deze zondag is de prijsuitreiking, om 15.00 uur in Bibliotheek Almelo. Kaartjes kosten 7 euro, voor bibliotheekleden 5 euro.

InnerAll doet Shrek

Ken je Shrek? Deze grote groene Oger is al in diverse films en musicals te zien geweest. Zondag 19 maart zie je Shrek bij InnerAll in Almelo. De voorstelling begint om 19.00 uur aan de Bornerbroeksestraat 146-150. Kaartjes kosten 7,50 euro en zijn te koop via www.innerall.nl.

Pubquiz

Ook dit weekend kun je afsluiten met een quiz in de kroeg. Bij Proeflokaal België begint quizmaster Yannic om 20.00 uur De Andere Quiz. Trommel je vrienden op voor een leuk avondje quizzen. Meedoen is gratis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!