UWV over langslepend gevecht ernstig zieke Almeloër: blijft altijd een individuele kwestie

Gert-Jan van Duren won afgelopen week het hoger beroep van zijn zaak tegen het UWV. Van Duren heeft een ernstige vorm van de vermoeidheidsziekte ME/CVS en wilde via de rechter een vervroegde arbeidsongeschiktheidsuitkering afdwingen. Zijn stap naar de Almelose rechtbank, medio vorig jaar, had nog geen succes. Maar het hoger beroep heeft gewerkt. De Centrale Raad van Beroep stelt Van Duren in het gelijk.

‘Groot belang voor andere patiënten’

De Almeloër en zijn juridisch adviseur John Eshuis stellen dat deze uitspraak van groot belang is voor andere ME/CVS patiënten. Die mening is ook de ME/CVS Stichting Nederland toegedaan. Maar het UWV gaat de uitspraak bestuderen om te zien of er wat moet veranderen in de beoordeling van ME/CVS patiënten.

‘UWV erkent de diagnose ME/CVS al vele jaren’, laat een woordvoerder van het UWV weten. Bij elke beoordeling wordt gekeken wat een individuele cliënt nog wel of niet kan. De zaak van Van Duren ging ook niet over de principiële vraag of de Almeloër recht had op een uitkering, benadrukt het UWV.

Na twee jaar een uitkering

Werknemers die ziek worden, worden de eerste twee jaar doorbetaald door de werkgever, daarna volgt een WIA-beoordeling. Ook Van Duren heeft na twee jaar een reguliere WIA-beoordeling gehad en is toen volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bevonden. Hij heeft dus een IVA-uitkering gekregen, aldus het UWV.

De Almeloër wilde echter voor het einde van deze twee jaar al een IVA-uitkering, omdat in zijn optiek al duidelijk was dat er geen herstel meer mogelijk was. Daar was het UWV het niet mee eens, maar de Centrale Raad van Beroep heeft Van Duren nu op dat punt gelijk gegeven.