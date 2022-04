Vacature in Beeklust: Paard Karel (30) trekt het niet meer en gaat met pensioen

ALMELO - Het is de ultieme pleisterplaats voor jong en oud. Zeker als er vlak voor Pasen bij fraai lenteweer een grote paasmarkt wordt gehouden. Dan weet het publiek, vooral gezinnen met jonge kinderen, Stadsboerderij Beeklust goed te vinden. Het was woensdag een uitbundige drukte aan Ledeboerslaan.

„Ik zie vandaag alleen maar blije gezichten”, zegt groepsleidster Monique Meulenbroek, zittend op een bankje in het bruisende Beeklust. „Iedereen is zichtbaar blij dat dit weer kan. We hebben dit twee jaar niet kunnen doen door de lockdowns. We zijn zelfs een tijdje dicht geweest. En nu deze massaal bezochte activiteitendag. Ik denk dat we vandaag vele honderden bezoekers verwelkomen. En iedereen vermaakt zich prima.”

Stadsboerderij Beeklust bewijst zich weer eens als een veelzijdig pretoord voor kinderen. Succes verzekerd in de speeltuin en het dierenpark, waar het aaibaarheidsgehalte van de beestjes door jong en oud op de proef kan worden gesteld. De geiten, lammeren, hangoren, knaagdieren, zwijntjes en zelfs het loslopende en fladderende pluimvee zijn ‘bezoek’ gewend en vinden alle aandacht leuk.

Volledig scherm Vooral de jeugd genoot woensdag van de paasmarkt in Stadsboerderij beekluist © Frans Nikkels Fotografie

Extra attracties

De paasmarkt voegt daar tal van extra attracties aan toe. Het springkussen werkt als een magneet op de jongste generatie. De lopende paashaas is populair, er worden eieren geschilderd en er is een verkoop van eigen producten zoals zelfgemaakte nestkastjes. En uiteraard is er patat en zijn er volop snacks, lekkernijen en pannenkoeken verkrijgbaar.

De zorgboerderij kan de opbrengst goed gebruiken. Er moet namelijk een opvolger komen voor het bejaarde paard Karel (30) die niet meer in staat is om de kar te trekken bij de rondritjes door het Beeklustpark. Meulenbroek: „Karel kunnen we niet meer inzetten, hij mag hier van zijn pensioen genieten. We hebben een nieuw paard nodig. En daar is veel geld voor nodig.”

Drie markten per jaar

Stadsboerderij Beeklust valt onder de Twentse Zorgcentra, heeft een publieke functie en is dagelijks open. Naast de paasmarkt zijn er ook op dierendag en tijdens kerst extra evenementen.

De vijf vaste medewerkers zorgen voor de begeleiding van zo’n vijftien tot twintig medewerkers met een verstandelijke handicap. Zij functioneren in de dagopvang als dierverzorgers, agrarische medewerkers, winkelpersoneel of facilitaire kracht. Het team wordt ondersteund door tal van vrijwilligers.