Vader arme Almelose huurder betaalt achterstand, tóch mag Sint Joseph van rechter woning direct ontruimen

Vrouw op scooter raakt gewond bij aanrijding in Almelo

ALMELO - De bestuurster van een scooter is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Almelo. Op de kruising van de Aalderinksingel met de Cesar Frankstraat zag een automobilist de tweewieler over het hoofd, met de botsing tot gevolg.

8 september