Valse afspraakjes via Grindr en dan het mes op de keel, Reinier L. (22) uit Almelo veroordeeld tot 24 maanden cel voor afpersing

XL Busi­nesspark wordt kleiner dan gepland: minder bewoners en bedrijven moeten verkassen

ALMELO - De gemeente Almelo past de ingrijpende groeiplannen voor XL Businesspark aan. Het industriegebied wordt kleiner dan tot nu toe de bedoeling was. De kans is groot dat minder bewoners en bedrijven moeten wijken en grote bedrijfspanden verder uit de buurt blijven van een naastgelegen natuurgebied. Het nieuwe gemeentebestuur heeft daar afspraken over gemaakt.

8 juni