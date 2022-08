Varen met 100 jaar oude turfschuit betekent promotie voor Almelose binnenstad: ‘Misschien hangt daar nog een potje geld aan’

Gekkenhuis in Almelo: rij van 150 meter voor de uitverkoop van Intratuin

ALMELO - Om kwart voor vijf stond de eersten donderdagochtend al voor de poort van Intratuin in Almelo. Bij de opening om tien uur was de rij minstens 150 meter lang. Dat kan maar een ding betekenen: de tentverkoop bij Intratuin is begonnen. „Sommigen komen wel drie keer per dag.”

18 augustus