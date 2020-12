Vechthonden verscheurden hondje Sam: ‘Ze had geen schijn van kans’

De tranen staan Marjolein Jansen in de ogen als ze terugdenkt aan haar Sam, het hondje waar ze al 4,5 jaar zo gek op was. De jack russell was een ‘goedaardige lieverd met donderstreken’. Onderdanig, en erg lief met kinderen. „Het is gewoon mijn schatje.”



Even blijft het stil. „Was, het wás mijn schatje. Ik ben er nog niet aan gewend. Ze is er niet meer.” Want wat er woensdagavond gebeurde, was als een nare droom.