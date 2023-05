Veelbesproken ark weg uit Grotestraat Zuid: Nieuwe ‘ligplek’: Parkeerterrein achter de Armeense kerk in Almelo

De titel is nog niet binnen, maar Gertie uit Almelo heeft de kampioens­schaal al laten tatoeëren: ‘Wilde dit na de eerste wedstrijd al’

Hij is vol vertrouwen dat het vrijdag gaat lukken. Heracles-supporter Gertie Leushuis is er zelfs zo van overtuigd dat zijn club de titel pakt, dat-ie de kampioensschaal al heeft laten tatoeëren. Groot. Op z’n bovenbeen. „Als het aan mij had gelegen had hij er na de eerste wedstrijd op gestaan, maar m’n maatje rekte de boel maar.”