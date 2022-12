Verjaardagsfeestje loopt uit de hand: Andre uit Slowakije is mishandeld in zijn eigen woning in Almelo

Aarzelend doet zijn vrouw de deur open van de woning aan de Dijkstaat. Andre (57) is drie dagen later nog in shock. Zijn gezicht is gezwollen, hij heeft een blauw oog. Andre wijst naar een wond onder zijn knie. Hij is geslagen en geschopt, maakt hij kenbaar. „Mijn hoofd doet pijn. Ik heb al twee nachten niet geslapen.” Andre komt uit Slowakije en woont ruim een jaar in Almelo. Samen met zijn kinderen en kleinkinderen, die hier ook voor werk zijn.