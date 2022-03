Verpleeghuizen Twente gooien coronaregels niet zomaar overboord: bij verzorging blijft mondkapje op

Twee personen ernstig gewond na ongeval op Van Rechteren Limpurgsin­gel in Almelo

ALMELO - Bij een aanrijding tussen een scooter en een auto op de Van Rechteren Limpurgsingel in Almelo zijn twee personen ernstig gewond geraakt. Er was een traumahelikopter onderweg om assistentie te verlenen, maar deze is geannuleerd.

