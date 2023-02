Verslagenheid bij verwoeste dagbesteding in Almelo: ‘Intriest voor onze kwetsbare deelnemers’

Vloed­beltver­bin­ding van cruciaal belang voor leefbaar­heid in Zenderen: ‘Het dorp verdient beter’

Verbazing in Bornse gemeenteraad over de Almelose houding inzake de Vloedbeltverbinding. De nieuwe weg wordt volgens de Dorpsraad Zenderen ‘cruciaal’ voor de leefbaarheid in het dorp.