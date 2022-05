Vertrouwd garagebedrijf verdwijnt na 40 jaar aan entree van Almelo: dit zijn de plannen voor deze prominente plek

Ruim 1000 wielerfana­ten werken zich in het zweet tijdens de Hel van Twente

ALMELO - De Hel van Twente heeft woensdag zijn illustere naam eer aan gedaan. Ruim duizend deelnemers aan deze grootste midweekse fietstoertocht van Nederland trapten zich in het zweet. Het was warm. Ook voor de toerrijders op elektrisch ondersteunde fietsen. Voor hen was een speciale route van 60 kilometer uitgezet, een primeur.

19 mei