Veteraan Marc uit Almelo was te gast bij Radovan Karadžić: ‘Twee jaar later liet hij 8,5 duizend mannen vermoorden’

Broekhui­zen plaatst winstwaar­schu­wing bij vooruit­zich­ten Twentse asielop­vang

Twente heeft op papier de asielopvang zo goed als voor elkaar. Toch mag staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Asielzaken) zich nog niet rijk rekenen. De opvang van Oekraïners en statushouders blijft achter. „De winstwaarschuwing is wel dat dit plannen zijn. Waar het echt op aankomt is hoe zoiets landt in de samenleving.”