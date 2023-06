Vierdeklasser Almelo speelt nog nacompetitie, maar weet nu al zeker dat de ploeg naar de vijfde klasse gaat

Met foto's Wandel­feest in Borne, maar met een donker randje

Glorieus was het. Nog steeds. Maar ook wel een beetje vreemd. Want waar waren al die kinderen toch met shirtjes van hun school, donderdag tijdens de finish van de wandelvierdaagse? Nou, die waren er niet. En de vraag is of ze nog terug zullen komen.