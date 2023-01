Vierkante meter school huren in Almelo? Dat is dan 90 euro alstublieft

ALMELO - Wie een leeg lokaal van een Almelose school wil huren, moet rekenen op een prijs van 90 euro per vierkante meter. Voor een plekje in een nieuwe school is de prijs 130 euro. De prijzen staan in de nieuwe nota waarin het medegebruik van schoolgebouwen in Almelo wordt geregeld.

Het is geen spannende lectuur om te lezen, maar wel belangrijk. Al twee jaar geleden is afgesproken dat het gebruik van schoolgebouwen door anderen dan scholen, een keer goed geregeld moest worden. De regels waren wat warrig en niet helemaal helder. Want hoeveel kost het huren van stuk school nu eigenlijk? En wie is dan precies waar verantwoordelijk voor.

Duidelijk

Dat is rond de jaarwisseling alsnog voor elkaar gemaakt. Over de regeling is uitgebreid overlegd met de scholen, kinderdagverblijven en andere betrokkenen. Volgens de betrokken wethouder, Eugène van Mierlo is daarmee nu voor iedereen duidelijk wat de geldende regels zijn.

Wie een stukje wil huren in een nieuwe school, betaalt 130 euro per vierkante meter. Dat kon de komende jaren wel eens heel actueel worden, want Almelo gaat een aantal scholen nieuw bouwen. En dan er zijn altijd partijen, zoals kinderdagverblijven, die daar ook graag een plekje willen.

De prijzen zijn volgens Van Mierlo concurrerend. Dat wil zeggen dat op de zakelijke markt vergelijkbare bedragen worden gevraagd. De hoogte van de huurprijzen voorkomt dat er ineens een run komt op ruimtes in (deels) leegstaande scholen, omdat ze lekker goedkoop zijn. Van Mierlo: „Dat willen we niet.”

Extra potje?

Wie denkt dat de gemeente hier een mooi extra inkomstenpotje te pakken heeft, zit er naast. Het geld gaat naar de schoolbesturen. Die zijn juridisch eigenaar. De gemeente heeft alleen het zogenaamde economische claimrecht. Als een school sluit, dan komt het gebouw automatisch weer terug in de handen van de gemeente. Wat dat dan betekent voor bijvoorbeeld een kinderdagverblijf dat er nog zit, of een andere onderhuurder, staat in de nieuwe regeling verwoord.

De huurprijzen worden om de paar jaar geïndexeerd, dus aangepast aan de inflatie.