Vijf voorzitters in één jaar; Sylvia Woolderingh gaat nu de kar trekken bij Almelose ondernemersclub

Tijdens een ledenvergadering van Centrum Almelo Actief (240 leden), dinsdagavond, is Sylvia Woolderingh onder luid applaus op het schild gehesen. Enthousiast vertelt ze de volgende ochtend dat er een ‘leuke uitdaging’ ligt voor het nieuwe bestuur. „Samen gaan we ons inzetten voor een betere binnenstad. Er is de laatste jaren natuurlijk al heel veel geïnvesteerd in het centrum van Almelo. Klanten zijn daar enthousiast over. Dat merk ik in de winkel”, zegt Woolderingh.