Voetbalclubs Heracles en Luctor koning te rijk met extra kunstgrasvelden; ‘Ruimteproblemen opgelost en klaar voor de toekomst’

ALMELO - De voetbalclubs AVC Heracles en Luctor et Emergo kunnen straks de bal laten rollen op een tweede kunstgrasveld. Bij Heracles wordt bovendien een extra veld van natuurgras aangelegd. Daarmee zijn in het toekomstige seizoen de ruimteproblemen van beide verenigingen passé. De gemeente Almelo investeert 1,4 miljoen in beide complexen.

Zowel Luctor als AVC Heracles zijn opgelucht dat er een oplossing komt voor de veldenproblematiek die steeds nijpender werd voor beide groeiende Almelose voetbalvereniging. „Dit is perfect. We zijn straks klaar voor toekomst. Ook voor de uitstraling van de club is het goed”, weet voorzitter Sandor Nijkamp van Luctor (620 leden). Preses Jan Smelt van AVC Heracles (730 leden): „We zijn ontzettend blij; de uitbreiding zit er aan te komen. Dit biedt ons de mogelijkheid om verder te groeien.”

Luctor

Op het complex aan de Horstlaan beschikt de club op dit moment over vier voetbalvelden: een kunstgrasveld en drie natuurgrasvelden. Van het hoofdveld wordt een tweede kunstgrasveld gemaakt, voor zowel wedstrijden als trainingen. De club betaalt de in Almelo gebruikelijke eigen bijdrage van 100.000 euro aan de gemeente. Het huidige trainingsveld is straks overbodig en krijgt een andere functie.

AVC Heracles

AVC Heracles krijgt een behalve een tweede kunstgrasveld ook een extra natuurgrasveld. Dit vierde veld wordt aangelegd aan de Bornsestraat. Dat kan door het huidige kunstgrasveld iets te verleggen op het complex. Daarmee kan ook de parkeercapaciteit naast de velden worden uitgebreid, met in totaal 80 plaatsen. De totale eigen bijdrage van AVC Heracles bedraagt 180.504, euro, waaronder de bijdrage van een ton voor het tweede kunstgrasveld.

Plan voor verkiezingen afgerond

Het gemeentebestuur heeft deze week de knoop doorgehakt over de plannen. Sportwethouder Arjen Maathuis (VVD) is er verguld mee. „Hiermee zijn de sportieve ontwikkeling en het voetbalplezier van jong en oud naar de toekomst toe gegarandeerd”, zegt de wethouder. Maathuis laat desgevraagd weten dat het niet zo is dat bewust vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen nog even een paar aardig cadeautjes aan de clubs worden uitgedeeld. „We hebben jaren aan deze plannen gewerkt. Het is wel zo dat ik ze in deze periode, waarbij ik als wethouder er over ga, probeer af te ronden.”

Almelose Korfbal Club

Aanvankelijk werd bij de plannen ook gekeken of korfbalvereniging AKC een plek kon krijgen op het complex van AVC Heracles. Na overleg en verdere studie bleek dit geen goede optie. De gemeente en korfbalclub kijken nu verder naar een alternatieve locatie om naar toe te verhuizen. Op de huidige locatie van de korfbalclub aan de Sluiskade heeft de gemeente in aansluiting op een nieuw zwembad met sporthal , plannen voor woningbouw. De bouw van het sportpark start volgend jaar februari en is naar verwachting augustus 2024 gereed.