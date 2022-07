Volvo ‘katterug’ kent voor Almeloër Henk Pouwel (67) geen geheimen: ‘Dit is pas écht autorijden’

Bedrijf verkocht

Hij is een techneut die van auto’s houdt. Maar had er weinig tijd voor. Pouwel kwam na zijn opleiding - lts, mts, hts - in de machinebouw terecht. En begon hij succesvol een eigen bedrijf in Weerselo. Esico, gespecialiseerd in transportbanden. Nadat de Almeloër de onderneming van de hand deed, heeft hij zijn oude hobby weer opgepakt. In loods aan de Rappersweg (Sluitersveld) sleutelt hij aan oldtimers.